傳被要求讓位 主教郭希錦遭公安帶走

2018-03-27 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕外傳梵蒂岡在主教任命問題上對中國讓步，要求廣東和福建2位合法主教讓位給中國自選的官派非法主教，正值敏感時刻，福建省閩東教區的主教郭希錦，竟傳出昨（26）日晚間遭公安帶走。

天主教媒體《亞洲新聞》（Asia News）報導，59歲的郭希錦是被教廷認可的主教，昨日下午3時，他被傳召到宗教事務辦公室（the Office for Religious Affairs），與中國官員至少會面了2小時，談話內容無法知悉。

當晚7時，郭希錦回到主教的住所，收拾行李好像要離開，但到了晚上10時，他被公安帶走。同時也被帶走的還有該教區徐姓（Xu）神父。

有信徒透露，郭希錦因拒絕在復活節瞻禮期間，與獲中國官方認可的主教詹思祿共祭，所以才被帶走。去年復活節前夕，郭希錦也曾被公安帶走，20天後才重新現身。

報導指出，幾個月前，梵諦岡的主教克勞迪奧‧瑪利亞‧切利（Claudio Maria Celli）與郭希錦聯繫，要求他後退一步，讓位給獲得中國認定的詹思祿，郭則擔任助理主教。另一位據報也被要求讓位的是廣東汕頭教區主教莊建堅。

近期傳出北京已派代表團前往梵蒂岡，協商簽署主教任命協議，但教廷知情人士透露並無此事。

另外，早前也傳出，中梵可能在復活節聖週期間達成主教任命協議，熟悉談判的教會人士認為，中國當局近日的強勢舉動，為中梵談判增加新變數。