中國回嗆 擬對美課徵至25％高關稅

美國總統川普對中國課徵近600億美元（約新台幣1.76兆元）的進口關稅，中國商務部則擬對美國部分進口商品加徵15％至25％的關稅。（路透）

2018-03-23 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署行政命令對中國課徵近600億美元（約新台幣1.76兆元）的進口關稅，中國商務部對此強硬回嗆，擬對美國部分進口商品加徵15％至25％的關稅。

據《中新社》報導，中國商務部所發布的清單中，包含7大類共128種商品，其中的120項將多課徵15％關稅，例如水果、乾果、堅果、葡萄酒、花旗蔘、無縫鋼管，以上美國產品於2017年對中國的出口額達到9.77億美元（約新台幣285億元）。

另外的8項則加徵25％關稅，包括豬肉和豬肉製品、回收鋁等等，這8種美國商品2017年對中國出口則達到19.92億美元（約新台幣581億元）。商務部透露，此舉是為了平衡美國加徵進口鋁產品和鋼鐵關稅後，對中國所造成的利益損失。

中國商務部發言人指出，該清單是按照世貿組織「保障措施協定」所擬定，如果中美雙方未能達成貿易協議，就會對120項商品課徵關稅，並在進一步評估後對後8項商品課稅。發言人敦促美國儘快透過協商來解決問題，避免中美關係產生裂縫。