美國貿易代表：希望4月底結束鋼鋁關稅談判

美國貿易代表萊席爾今天在眾院歲入委員會作證時表示，川普總統決定對進口鋼鋁徵稅，許多國家要求和美國談判，相關談判可望在4月底前結束。（美聯社）

2018-03-22 00:25

〔駐美特派員曹郁芬／華府21日報導〕美國貿易代表萊席爾今天在眾院歲入委員會作證時表示，川普總統決定對進口鋼鋁徵稅，許多國家要求和美國談判，美國在和相關國家談判期間不會課稅，希望在4月底前結束談判，但川普總統有權在任何時候給予任何國家豁免權。有些自認可以豁免但不符條件的國家從23日起就會被課徵新關稅。

台灣政務委員鄧振中目前正在華府訪問，希望化解對台灣的懲罰性關稅，除了拜會行政部門，也見了參院農業委員會主席羅伯茲以及眾院外委會主席羅伊斯，爭取國會支持。萊席爾說，目前有豁免的國家包括加拿大、墨西哥、韓國，而在談判過程的有澳洲、歐盟、阿根廷、巴西，但還有很多國家提出要求。

萊席爾今天就川普政府的貿易政策提出證詞。歲入委員會主席布萊迪說，他支持川普總統對進口鋼鋁開征懲罰性關稅，因為中國讓許多美國工人失業，竊取美國智財權，但美國不要懲罰到美國家庭，美國的盟邦和朋友。

萊席爾說，美國去年與中國的貿易逆差有3752億，美國川普很快就要針對301的調查做出決定，貿易代表署的看法是美國和中國有非常嚴重的智慧財產權問題，川普的決定會是美中貿易再平衡的最重要行動。美國可以在關稅和投資兩方面採取救濟行動，關稅方面，貿易代表署可以建議川普在能夠量化的產品上提高關稅，但要對中國造成最大壓力，對美國消費者的壓力最小化。

有消息指出，川普最快在22日就會公開宣佈對中國的貿易報復措施，第一階段著重懲罰性關稅，未來還會針對美國在美投資和簽證考慮做出第二階段的報復。

他說，川普的貿易政策有五個重點:一是他們支持川普的國家安全戰略，美國的貿易政策要讓美國強大，維護主權，對具有敵意的經濟競爭者做出回應，承認科技的重要，並與享有共同目標的國家尋找合作機會。二是為了讓美國公司和勞工在海外市場有競爭力，美國需要強勁且活躍的國內經濟；三是美國要談判出對所有美國人有利的貿易協定，所以美北自由貿易協定，美韓自貿協定在重談，而且美國將積極和英國、日本談自由貿易協定，美國也可望在非洲和南亞找到自貿協定的夥伴。他在答詢時表示，越南、菲律賓也是考慮的對象。

四是美國將執行與保衛自己的貿易法，包括美國貿易法中的201與301條款，以及貿易擴大法案的232條款，同時積極在世貿組織訴訟中維護美國的貿易法。最後，美國要尋求改變多邊貿易體系，世貿組織完全無法處理中國的國家資本主義以及拒絕市場經濟的作法。