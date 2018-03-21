「想休息一下」 緬甸總統廷覺臉書宣布辭職

緬甸總統廷覺在臉書宣布辭去總統一職。（歐新社）

2018-03-21 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕就任即將滿2年的緬甸總統廷覺（Htin Kyaw），語出驚人地表示，自己想要休息一段時間，斷然辭去總統一職。

綜合外媒報導，廷覺在官方臉書上宣布，自己因為想要休息，決定辭職。官方也證實這項消息，提到廷覺健康狀況不佳，近來不斷在海外尋求治療。

依照緬甸憲法，總統將由現任副總統敏瑞（Myint Swe）暫代，直到緬甸聯邦議會選出接任人選，且必須要在7個工天內內選出。