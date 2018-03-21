全球暖化 2050年恐逾1億人成難民

世界銀行警告，除非環境獲得改善，否則預計在2050年可能導致多達1.43億人流離失所，成為氣候難民。示意圖，與本文無關。（法新社）

2018-03-21 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕世界銀行昨日發布一份新報告指出，近年來氣候異常變化，常出現水資源短缺、農作物歉收和海平面上升的情形，讓人民必須遷移到更適合居住的地方生活。世界銀行警告，除非環境獲得改善，否則預計在2050年可能導致多達1.43億人流離失所，成為氣候難民。

綜合外媒報導，上述情景僅涵蓋撒哈拉以南非洲、南亞和拉丁美洲三個地區，這些地區是主要的氣候「熱點」，佔發展中國家人口的55％。該報告研究了國家內可能的人口分佈情況，估計在撒哈拉以南非洲有高達8600萬人流離失所，在南亞有4000萬人，拉丁美洲有高達1700萬人。

世界銀行氣候變化高級主管約翰羅梅（John Roome）表示，氣候變化引起的大規模移民潮將成為現實，如果現在採取適當、大膽的措施，移民潮並不一定成為危機。他呼籲，各國政府必須落實三大關鍵措施：加快減排溫室氣體、將氣候變化移民納入其國家發展規劃以及投資進一步的研究，幫助城鎮規劃發展。羅梅強調，掌管城市規劃的人士，需要確保這些數據能流通，讓不同人士可以協調規劃出更好的宜居城市。

該報告也指出，如果環境獲得改善，像是採取緊急措施減少溫室氣體排放，並且有關部門參與氣候變化準備工作，那麼流離失所者人數可能會從1.43億下降到4000萬。世銀執行長喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說：「我們現在還有一絲機會，在氣候變遷惡化之前，為這個新現實做好準備。」