5兄弟全部戰死在這艘船上 美輕巡「朱諾號」找到了

所羅門群島海域發現美國輕型巡洋艦「朱諾號」，此軍艦因船上5兄弟全數陣亡而聞名。（圖擷自YouTube）

2018-03-20 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）所領軍的民間研究團隊繼本月初在珊瑚海發現美國航母「列星頓號」（USS Lexington CV-2）後，又意外在所羅門群島海域發現美國輕型巡洋艦「朱諾號」（USS Juneau CL-52）。

艾倫團隊擁有一艘長76公尺的研究船「海燕」號（Petrel），船上配備可潛入水下6000公尺深的裝置，該團隊持續找尋二戰沈船，今（20日）該團隊在其臉書「RV Petrel」宣布他們的最新發現，他們17日意外在所羅門群島附近的4500公尺深海底，發現輕巡洋艦「朱諾號」的殘骸。

美國輕型巡洋艦「朱諾號」1942年2月下水，同年11月參加重要的瓜達康納爾海戰，在這場海戰中，美軍成功阻止日軍對瓜達康納爾島的增援及爭奪制海權的嘗試，日軍最終被迫放棄雙方膠著長達半年的瓜島，美軍由此開始進行戰略反攻。

「朱諾號」13日清晨的夜戰中，遭到日軍驅逐艦魚雷命中，重傷脫離戰場，撤退途中的「朱諾號」被日軍潛艇魚雷補刀瞬間沉沒，艦上的800名船員中有115人在船隻沉沒後依然活著，但在海面上載浮載沉的倖存者受到鯊魚的襲擊，等到8天後救援抵達時，僅10人生還，一同在船上服役的蘇利文5兄弟（Sullivan brothers）則不幸全數陣亡。

蘇利文5兄弟悉數戰死的消息傳出後，震撼全美，羅斯福總統特地致函慰問蘇利文夫婦，也因此美國軍方日後通過了「僅存者政策」（Sole Survivor Policy），若某一人士遭逢家中成員於從軍期間殉職的變故時，保護其得以不被徵召入伍、或免除參加戰鬥任務，以免家族絕後。

艾倫團隊表示，「朱諾號」的搜尋並不在他們的計畫中，不過在17日的「聖派翠克節」（St. Patrick’s Day，愛爾蘭重要節日，蘇利文家族為愛爾蘭裔）發現這艘船實在是一個驚人的巧合，美國海軍水面船艦部隊指揮官表示很高興聽到「朱諾號」被發現的消息，「朱諾號船員以及蘇利文5兄弟的英勇表現，體現出了我國最偉大世代的為國奉獻犧牲精神。」

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