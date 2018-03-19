習近平修憲「登基」 各國媒體：中國越來越像北韓！

越來越多中國網友把中國比喻成「西朝鮮」，認為北京政權越來越像北韓金氏王朝的平壤政權。（法新社）

2018-03-19 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前修憲取消國家主席任期限制，引發各界批評聲浪，外媒報導指出，現在有越來越多中國網友把中國比喻成「西朝鮮」，認為北京政權越來越像北韓金氏王朝的平壤政權。

《美國之音》報導，最近有越來越多人拿北韓來對比中國，各國媒體也都有相同看法，有英國媒體日前形容，「國家主席終身制，中國更接近於變成北韓」，並提到中國政權越來越有北韓金正恩的鐵腕統治作風。

《日本經濟新聞》日前報導則指出，數字反映出中共操控的全國人大會議上表現，中國人大提名王岐山為國家副主席，僅1票反對，但5年前在選舉李源潮為國家副主席的時候，有117票反對票和棄權票；15年前曾慶紅成為國家副主席時，更有367票反對或棄權，這次反對票之少令外界格外關注。

報導指出，習近平全票再度當選，但在過去的國家主席選舉中，江澤民有60多票反對或棄權、胡錦濤有7、8票反對和棄權。對此觀察家認為，反對票的減少，反映出中共黨內的自由開放的意見變得更難表達。

另外有印度媒體則引述分析表示，王岐山獲得的唯一1張反對票是官方策劃，目的是對世人表達，中國的政治制度也有多種聲音。