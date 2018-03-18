不滿習近平登基 中國留學生衝舊金山領事館抗議

中國海外留學生強烈不滿習近平登基，甚至有留學生到中國駐美國舊金山領事館前抗議。（圖擷取自自由亞洲電台）

2018-03-18 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人大18日舉行第五5次全體會議，會場中以2970票全數通過習近平的連任登基案，引發中國海外留學生強烈不滿，甚至有留學生到中國駐美國舊金山領事館前抗議。

根據《自由亞洲電台》報導，中國自11日公布修憲案內容、要刪去國家主席任期限制以來，許多留美中國學生紛紛進行各式抗議活動，除了在校園內張貼抗議海報，更有學生12日走上街頭，到中駐美舊金山領事館前抗議，高喊「倒行逆施、不得人心、推翻中共、建立憲政、中共垮台、世界和平」口號，全程都被拍攝PO網。

抗議的留學生們，手拿中國新任皇帝習近平的黑白照片，並在上頭以紅字書寫「打倒習皇帝、推翻偽政權」，參與抗議活動的八九學運領袖周鋒鎖對此指出，「歷史上的獨裁者，沒有1個善終的，這樣的1個政黨，絕對會被歷史唾棄」。

周鋒鎖認為，中國此次的人民代表大會，讓民眾無法看見「真實的民意」，對於習近平造就的1人獨裁政權，「對內意味著陣壓，對外意味著戰爭」，凡是與中國共產黨相關的事件，捍衛自由的人士們就要努力與之抗爭，並讓所有人體認到此事件危害程度甚鉅。

周鋒鎖曾經參與1989年的六四學生運動，當年曾是中共當局通緝的21名學運領袖之一，後來被捕入獄，再流亡到美國。

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