「厲害了」洗腦片看不厭？中國再推新力作「我的軍」

中國現又有一最新力作，為共軍耀武揚威之宣傳影片「厲害了，我的軍」。（圖擷取自影片）

2018-03-14 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國2日上映愛國洗腦紀錄片「厲害了，我的國」，對國家主席習近平領導5年多的「舉世成就」竭盡所能歌功頌德，也創下驚人票房；但有鑑於武器鏡頭太少怕觀眾不過癮，現又有一最新力作「厲害了，我的軍」，為共軍耀武揚威之宣傳影片。

人民解放軍特別選在3月12日由釋出「厲害了，我的軍」宣傳片，指稱中國軍備「器不如人」的處境已成過往雲煙，影片中洋洋灑灑儼然是中國各式武器總匯，如潛艦、飛彈、戰機，畫面中當然少不了穿著軍裝的習近平，配合官方宣傳誇大解放軍裝備先進、訓練精良、無堅不摧，在「兩會」修憲讓習近平邁向稱帝之路同時，展現解放軍捍衛領導的耿耿忠心。

搭配人員、裝備的壯觀軍容畫面，在大合唱背景樂聲中，緩緩飄出習近平去年在朱日和基地慶祝解放軍建軍的演說，「我們要深入貫徹黨的強軍思想，堅定不移走中國特色強軍之路，努力實現黨在新形勢下的強軍目標，把我們這支英雄的人民軍隊建設成為世界一流軍隊」，要觀眾再次回味這段習近平諄諄教誨的重要談話。

中國先前所釋出「厲害了，我的國」洗腦片，據其官媒指出，各地戲院的每個播映場次「人滿為患」，甚至有許多年輕世代亦在網路上大讚該紀錄片，就連年僅8歲的小女孩都看得相當認真，還要求其母親替自己在網路上為該影片給予滿分評價。

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