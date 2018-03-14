中情局迎首位女局長 曾統領秘密行動、作風剽悍

哈斯佩爾過去曾直接參與「非正規引渡計畫」，並在海外建立黑牢。（法新社）

2018-03-14 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）即將迎來首位女局長！獲美國總統川普提名任命為中情局局長的現任副局長哈斯佩爾（Gina Haspel），從1985年起效力於中情局，至今已逾30年，她曾駐防海外並統領秘密行動，更曾因下令酷刑逼供而陷入「黑牢」醜聞，行事作風爭議十足。

哈斯佩爾加入中央情報局後，在該機構內輾轉擔任多個高級職位，她曾統領許多臥底行動，並長期待在第一線組織任務。哈斯佩爾面臨過最大的爭議，是直接參與「非正式引渡計畫」，此類計畫由美國政府相關秘密部門支援，將人綁架並從某國「法外轉移」至另一國家的據點，再加以監禁或刑求。

事後調查報告指出，哈斯佩爾曾在泰國建立惡名昭彰的「黑牢」，負責關押前述「非正式引渡計畫」中遭綁架的受刑人，並下令施以水刑等酷刑逼供。她曾為問出1條重要情報，反覆對同1名嫌犯在一個月內施以水刑83次，其後還銷毀錄下虐囚過程的相關影片。

據推測，從2001年至2005年間共有約3000人被中情局送進「黑牢」中，並被施以毆打、雞姦、水刑與其他不人道及羞辱的對待。中情局事後承認，不少遭非法拘禁並被施以酷刑的人，其實並沒有犯罪意圖及犯罪事實，而是中情局或與中情局有合作關係的各國情報單位誤逮，但從未作過全面性的補償措施。

哈斯佩爾去年2月獲川普任命為中情局副局長，成為中情局首位女性副局長，川普此舉當時被外界視為在釋出「願對中情局的黑歷史持寬容態度」的重要訊息，而川普本人過去多次表態，認為刑求有其存在必要，哈斯佩爾也曾宣稱「水刑並非刑求」，甚至公開表揚對疑為蓋達組織恐怖份子的人士施以水刑的美國情報人員，指其為「愛國者」。