誇張！ 開車失控撞死人 賓士男竟笑稱：我有買全保！

中國一名開賓士車的公司高層開車撞死行人，下車後竟一副無關緊要的模樣，還笑著說「我買了全保，這些都買了」。（圖擷取自中國《澎湃新聞》）

2018-03-14 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕會不會太誇張！中國一名公司高層開著賓士車，卻不慎失控撞上走在人行道的女子，導致女路人送醫後傷重不治，沒想到這名賓士男下車察看，卻一派輕鬆，臉上甚至掛著笑容強調，「我買了全保，這些都買了」，根本不把撞死人當成一回事，如此囂張的態度也引起中國網友撻伐，痛批他「有錢沒人性，下地獄吧」。

根據中國《澎湃新聞》報導，這起車禍事故發生在前（12日）天，這名在中國湖南永州投資公司擔任高層的黃姓男子，當天駕駛賓士車上路，卻疑似失控爆衝撞上人行道，當場撞上一名女路人，由於衝撞力道過大，這名倒楣的女路人送醫急救仍宣告不治。

這起車過也引起眾人圍觀，但這名開車撞死人的賓士男下車當下不是查看遭撞女子的傷勢，反而面帶笑容地向一旁民眾炫耀，「我買了全保，這些都買了！」如此囂張的行徑都被民眾給錄下。

事後這段影片在網路上傳開，不少中國網友看完氣得大罵賓士男，「撞死人還面帶笑容，全保又怎樣，能逃過刑責嗎？」、「有錢沒人性，下地獄吧」、「大哥，一條人命啊，買保險了就不心慌嗎」、「道德的淪喪是多少錢都買不回來的」。