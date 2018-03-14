川普準備下重手？美媒爆：可能制裁100多種中國商品

根據美國華府《Politico》網站報導，美國總統川普正準備打擊中國，考慮對從中國進口的超過100種產品課徵高額關稅。（美聯社）

2018-03-14 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國華府《Politico》網站報導，美國總統川普正準備打擊中國，考慮對從中國進口的超過100種產品課徵高額關稅。

川普日前才簽署鋼鐵和鋁製品高額關稅案，美國時間週二又傳出將對中國出手，《Politico》指出，美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）上週已向準備針對中國進口美國的產品課徵高額的關稅，以回應中方竊取美國的智慧財產權，目前美方鎖定中方超過100種產品計畫課徵高額關稅，目前這些進口量為每年300億美元（約新台幣8830億元）。

此外，川普除了考慮課徵高額關稅，還可能在簽證以及產品、技術上施加更多限制。此案最快可能下週就會公布，白宮不具名官員表示，「我們不評論內部會議的事項」，僅表示，尚未對相關的內容和時間點做出最後決定。美國貿易代表辦公室和財政部也沒有立即發表評論。

專家對此警告，對中國產品課關稅可能會對美國出口商造成「災難性」的報復，包括美國大豆、豬肉和其他商品都可能受影響。