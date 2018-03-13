雙面間諜遭毒害 英國啟動輿論戰要求俄羅斯限時回應

2018-03-13 17:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯前雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊昏迷，幕後黑手疑為俄羅斯政府，英國要求俄羅斯於英國時間今日午夜前回應。英國外交部今天並通令全球外館，向各國社會說明，若沒有取得可信回應，英國將視此事件為俄羅斯政府針對英國國土非法使用武力，而「英國不能容忍此類任意謀殺英國人民之無恥行為」。

居住在英國的俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉亞（Yulia Skripal），上週4日在英國索爾茲伯里鎮（Salisbury）購物中心外，遭到神經毒劑攻擊，陷入重度昏迷。

由於已經確定攻擊兩人的毒劑為受俄羅斯發展的軍事等級神經毒劑「諾維喬克」，英國首相梅伊（Theresa May）在國會說，兇手「極可能」（highly likely）是俄羅斯政府，要求俄羅斯總統普丁在英國時間3月13日午夜前（台灣時間明晨8時）回應。

英國外交部今天並通令全球外館向各國社會說明英國對此事的立場。梅伊表示，不管這是俄羅斯對英國的直接行為，或是俄羅斯政府對此極具毀滅損害性的毒劑失去控制，讓此毒劑流入其他人之手，英國外交部要求俄羅斯政府在3月13日午夜以前，解釋兩種可能性。

英國外交部長強生（Boris Johnson）昨天（12）下午已與俄羅斯大使在英國外交部總部會面，並表達立場。英國政府表示，若沒有取得可信回應，英國將視此事件為俄羅斯政府針對英國國土非法使用武力，首相梅伊很快便會到國會報告英國將採取的制裁行動。

英國外交部強調，此一發生在英國國土內的混亂魯莽事件，讓英國無辜人民陷於危險當中，「英國不能容忍此類任意謀殺英國人民之無恥行為」。

俄總統普丁12日首次回應此事件，稱英國應「先把事情搞清楚再來討論」；俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則透過各通訊社發表談話表示，梅伊的說法是為了挑釁的宣傳和政治行動，更形容梅依發言是「英國國會的馬戲團表演」。