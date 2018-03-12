香港立法會補選出爐 泛民派首度失利只獲2議席

2018-03-12 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會補選結果出爐，九龍西候選人姚松炎落敗，成為回歸後首次有民主派候選人於補選中落敗，最後結果泛民派與親中的建制派各得2席。

綜合媒體報導，稍早前，泛民的區諾軒和范國威各奪得香港島和新界東的直選議席，但司馬文失去建築、測量、都市規劃及園境界的功能界別議席。補選結果是泛民在地方直選中獲得2席，建制獲得1席並同時取得功能界別的1席。

補選中，3個議席由地方選區直選產生，分別是香港島、九龍西和新界東；另一個議席由功能界別選出，為建築、測量、都市規劃及園境界。

泛民的姚松炎在九龍西地方直選中以大約2000票之差敗給建制的鄭泳舜。民主派會議召集人莫乃光偕同姚松炎，今（12）日下午於立法會召開記者會，形容三個地方直選議席輸了一個是敲起了「警鐘」，有負市民期望，會深刻檢討。但不認為姚松炎敗選等於市民支持取消議員資格。

姚松炎沒有表明會否參加立法會下一輪的補選，僅稱要先與民主派不同持份者商討。

本屆立法會於2016年9月舉行，青年新政的梁頌恆、游蕙禎；香港眾志的羅冠聰、姚松炎4名當選議員宣誓就任時，因為擅自改變誓辭和身披「港獨」宣傳物，被當局呈請法庭成功褫奪議席。

泛民透過初選推舉4人參加補選，希望奪回全部議席；建制派也協議推出4人參選搶奪。但在這次補選前，多名報名參選者被選舉主任以主張「港獨」或「民主自決」取消參選資格。