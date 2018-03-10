南韓再爆政壇醜聞！ 首爾市長競選人涉性騷辭職

南韓執政黨共同民主黨國會議員、首爾市長競選人閔丙梪（Min Byung-doo）因捲入性騷風波，今（10日）召開記者會宣布辭去議員職位。（圖擷自閔丙梪臉書）

2018-03-10 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統接班人安熙正（Ahn Hee-jung），被爆出涉嫌4次性侵女秘書、3次強暴女下屬，辭去忠清南道知事一職謝罪。如今韓國政壇再爆醜聞，執政黨共同民主黨國會議員、首爾市長競選人閔丙梪（Min Byung-doo）因捲入性騷風波，今（10日）召開記者會宣布辭去議員職位。

據《韓聯社》報導，閔丙梪在給記者的簡訊裡提到，他一直堅信身為一個立法者，即使他不自覺犯下多麼微小的錯誤，也必須要辭去國會議員的職務。踢爆性騷醜聞的受害者表示，閔丙梪是在2008年5月對她伸出狼爪。事實上，閔丙梪不久前已宣布要投入今年6月的首爾市長選戰，如今卻爆出震驚各界的性騷擾案。

據《YTN》報導，受害者透露，閔丙梪當年在KTV裡強吻了她，還有消息直指他當時連褲子拉鍊都拉下來了。閔丙梪於今日的記者會表示，如果有任何人受到傷害，他對此感到很抱歉，也會儘量避免第二次傷害，但是他記得自己沒有做過任何有問題的事情。不過，他身為立法委員必須要對小錯誤負責，而他辭職後還會繼續支持「#MeToo」運動。