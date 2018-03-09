叔侄爭產多年 富豪遺囑捐出370億財產做慈善

2018-03-09 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕武打巨星李小龍故居業主、香港富豪余彭年生前曾立下遺囑，捐出百億元港幣（下同，約370億台幣）財產，但他入土才半年，家人就為了這筆巨額財產大打官司，次子彭亞凡認為遺囑無效，反對捐產，但長孫彭志兵則堅持要執行捐產遺囑，經過數年訴訟之後，香港高等法院終於判決，余彭年捐產遺囑有效，等於百億港幣資產全數捐出。

《星島時報》報導，余彭年名下遺產目前時值逾100億港元，包括現金存款、多家投資公司持有的巨額股票及基金、多筆住宅及商業大廈等房地產，甚至有位於九龍塘金巴倫道的李小龍故居等，資產遍及港、中及外國。

根據遺囑，這筆善款將捐入以他名命的「余彭年慈善信託基金」，基金會唯一的監管人是他長孫彭志兵，將致力協助眼疾人士及供眼患醫學研究，協助貧窮學生升學。

據報導，余彭年是在2009年成立「余彭年慈善信託基金」，決定死後將財產捐做慈善用途，在2014之前的監管人是HSBC Trustee （Hong Kong） Limited，之後是余彭年與彭志兵共同擔任受託人，在余彭年去世後，彭志兵成為唯一監管運作基金的人；但是，余彭年次子彭亞凡認為遺囑無效，跟彭志兵對駁公堂，由於遺產金額龐大，香港律政司一度介入守護這筆資產，直到官司結束，將會歸還給彭志兵監管。