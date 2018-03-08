作品觸中國紅線 作家張戎等被禁止出席澳門文學節

澳門當局表示，張戎（圖）、詹姆斯·丘奇和金淑姬3位作家可能不得入境，這3人將不再參加澳門文學節。（法新社）

2018-03-08 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對轄下各區的管制日趨強硬，澳門當局表示，張戎、詹姆斯·丘奇和金淑姬3位作家可能不得入境，這3人將不再參加澳門文學節。

綜合媒體報導，2018「雋文不朽」澳門文學節週一宣布，上述3位作家無法參加今年的活動。澳門文學節將於3月10日至25日舉行。

文學節項目總監白艾德 （Hélder Beja）表示：「我們獲得非正式通知，這些嘉賓來澳門的時機不對，極有可能無法順利入境。」

他表示這項通知來自「有關當局」，但不願多做解釋。他說，「我們建議他們不要來，因為我們不想把他們置於那種處境。」

旅居英國倫敦的作家張戎，對中國政治體制抱持高度批評態度，她的作品有「鴻：三代中國女人的故事」、「慈禧：開啟現代中國的皇太后」與爆炸性傳記「毛澤東：鮮為人知的故事」等，都是中國禁書。

居於紐約的金淑姬是作家兼調查記者，曾臥底體驗北韓生活，寫出暢銷書「沒有您，就沒有我們」；詹姆斯·丘奇（James Church）則是一名前西方情報官員的筆名，他撰寫了以虛構的北韓警員「O偵探」（Inspector O）為主角的系列小說。

俗稱「兩會」的中國全國政協會議以及中國全國人民大表大會，目前正在北京舉行，當局已為此展開大陣仗維安工作。