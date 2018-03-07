俄國又摔了 直升機墜毀車臣至少8死

2018-03-07 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯連續2天發生飛機事故，一架直升機今（7）日墜毀在車臣，至少8人死亡。

《塔斯社》報導，當地救難單位發言人證實，米爾Mi-8多用途直升機（Mil Mi-8），週三在俄國聯邦轄下的車臣共和國墜毀，「根據初步資料，至少有8人罹難」，正在查證確實的傷亡數字。

發言人表示，這架直升機可能屬於邊防軍。

俄國昨日剛有一架軍用運輸機安托諾夫An-26（Antonov An-26）在駐敘利亞空軍基地墜毀，機上33名乘客和6名機組員全部罹難。