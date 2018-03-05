越戰後首見！反制中國南海擴張 美航母停靠峴港

美國海軍第三艦隊的核動力航空母艦「卡爾文森號（USS Carl Vinson）」，今（5）日上午抵達越南中部的峴港市， 展開歷史性軍事訪問。（美聯社）

2018-03-05 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍第三艦隊的核動力航空母艦「卡爾文森號（USS Carl Vinson）」今（5）日上午抵達越南中部的峴港市，展開歷史性軍事訪問，這是自1975年越戰結束以來，美軍航艦首度訪問越南，被視為兩國提升關係的重要一步。

綜合外媒報導，隨著中國在爭議領土擴建人工島作為軍事基地，南海局勢持續升溫，讓越南等其他南海主權聲索方大感不滿。儘管美國並非這個資源豐富地區的聲索國之一，但長期宣揚南海航行自由，以抗衡中國日益壯大的影響力。分析人士稱，上個月剛訪問菲律賓的卡爾文森號今到訪越南，對美國來說，是在亞洲展示軍事力量的好機會。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang），這些航艦的使命是展開「友誼」訪問，是包括技術交流、體育比賽和社區活動等；這趟訪問將「對維護區域和平、穩定、安全、合作和發展有貢獻」。

卡爾文森號載有5300名美軍和72架飛機，訪問行程包括美軍和越南民眾舉行籃球和足球友誼賽、參訪孤兒院，以及舉行海軍樂隊音樂會，並造訪「橙劑」（Agent Orange）受害者中心。

越戰期間，美軍對越南大面積領土噴灑有毒的脫葉劑「橙劑」。

卡爾文森號預計9日離開峴港。卡爾文森號停泊的峴港，在越戰期間，是美軍主要軍事基地，現在則是越南第3大城市。幾位當地民眾對美軍到訪表示歡迎，一名計程車司機表示，美越兩國在經濟、外交和軍事領域增加合作，可抗衡中國的擴張主義。