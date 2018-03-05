共機「殲-20」曝兩大罩門 美專家質疑其匿蹤能力

美軍事專家質疑，共機殲-20機身龐大，表面很多，非常容易引起雷達反射，令人懷疑它的匿蹤能力。（歐新社）

2018-03-05 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國最新型匿蹤戰機殲-20已投入現役，與美國F-22、俄羅斯蘇-57（Su-57）一同為目前唯三開始生產第五代戰機的國家，有軍事專家認為，共軍殲-20用俄羅斯的舊型發動機，加上其體積過大，為其「阿基里斯之踵」，質疑其匿蹤性。

美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses，CNA）的資深軍事專家柯夫曼（Michael Kofman）日前接受了《商業內幕》（Business Insider）的專訪，針對美中俄3國的第五代匿蹤戰機進行分析，柯夫曼認為，俄羅斯的蘇-57雖然匿蹤性能凌駕於一般第四代戰機，但依舊不是美軍已服役超過12年的F-22的對手。

柯夫曼說，蘇-57的戰力與機動性都很優異，加上造價僅F-22的三分之一，可以說是窮人版的隱形戰機，現在俄羅斯高調將蘇-57派赴敘利亞，一方面是匯集媒體目光，另一方面則是向潛在買家展現，吸引更多投資人挹注資金，來承擔研發費用；由於美軍對於第五代戰機的技術輸出嚴格限制，蘇-57的實際對手其實是共軍的殲-20。

至於蘇-57與殲-20孰強孰弱？柯夫曼直言蘇-57優於殲-20；他說道，殲-20或許有很棒的軟體與航空電子設備，但戰機的心臟─發動機卻是其罩門，殲-20裝載的是俄羅斯第四代戰機的發動機，恐難以發揮戰力。

柯夫曼同時也質疑，殲-20機身龐大，非常容易引起雷達反射，令人懷疑它的匿蹤能力，他甚至直言由俄羅斯設計，並安裝俄製發動機的飛機，都比任何中國設計，並安裝俄羅斯舊發動機的飛機強。