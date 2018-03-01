寒流強襲歐洲！已釀41死 蘇格蘭急發紅色警報

在強風搭配大雪影響下，各國也傳出交通災情，包含希斯羅機場有過百航班取消，鐵公路也紛紛傳出延誤及意外事件。（法新社）

2018-03-01 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲近日遭來自西伯利亞的寒流侵襲，各國飽受大雪所苦，媒體更稱之為「來自東方的怪物」，據外媒統計，這波寒流累計至今已釀成至少41人死亡，各國也相繼出現強風暴雪，造成交通中斷及相關災情，歐洲各地政府也紛紛發出警報，或啟動緊急應變指示，英國的蘇格蘭地區更首度發布紅色降雪警報。

綜合媒體報導，近期來自西伯利亞的寒流在歐洲各國釀成不少災情，自23日至今累計已造成至少41人死亡，其中多數為街友，包含波蘭至少有18起死亡案例，立陶宛5起，捷克6起；以及法國4起及羅馬尼亞2起，分別包含一名在安養中心門外被人發現的年逾9旬老婦，以及一名倒臥街上，受積雪覆蓋的83歲老婦。義大利也發生1起街友死亡案例。

在酷寒天氣影響下，德國部分地區氣溫在昨夜下探攝氏零下24度，愛沙尼亞則低到零下29度，英國部分地區也出現零下12度低溫，法國北部也將下探零下12度。愛爾蘭在連夜大雪後出現5至10公分積雪，當地氣象局預估明天前可達到25公分，包含首都都柏林在內的東部5郡已發布可能會危及性命的最高級紅色警報。在英國蘇格蘭一些地勢較高地區預估將迎來40公分積雪，英國氣象局今天也首次針對蘇格蘭發布紅色警報，這是英國氣象局自開發警示系統後，首度對該地區發布。至於蘇格蘭、英格蘭北部與東部，以及東密德蘭郡也發布第2級的琥珀色警報。由於道路能見度低，路面溼滑，車輛意外及拋錨事故頻傳。

在強風搭配大雪影響下，各國也傳出交通災情，包含希斯羅機場有過百航班取消，鐵公路也紛紛傳出延誤，倫敦城市機場、格拉斯哥機場和紐卡索機場也因清理跑道積雪，班機延後起飛。同時數百間學校也配合停課，包含蘇格蘭有400多所學校停課，英格蘭地區也有大批學校停課。英國氣象局（Met Office）預報也指出，積雪可能將造成部分鄉村地區斷電、斷話數天，愛爾蘭地區各企業也建議員工待在家中。

在這波寒流影響下，氣候向來和煦宜人的地中海科西嘉島（Corsica）與卡布里島（Capri）也降下皚皚白雪，義大利許多學校和托育中心被迫停課，讓家長們大為驚駭。歐洲大陸各城市也紛紛對街友提供緊急庇護處所與救濟物資，其中，比利時若干城鎮更對警察下令，強制拘留拒絕進入庇護所避寒的街友。

近期來自西伯利亞的寒流在歐洲各國釀成不少災情，自23日至今累計已造成至少41人死亡，其中多數為街友。（法新社）

在酷寒天氣影響下，德國部分地區氣溫在昨夜下探攝氏零下24度，愛沙尼亞則低到零下29度，英國部分地區也出現零下12度低溫，法國北部也將下探零下12度。（法新社）

這波寒流造成英國數百間學校配合停課，包含蘇格蘭有400多所學校停課，英格蘭地區也有大批學校停課。（法新社）

這波寒流累計至今已釀成至少41人死亡，各國也相繼出現強風暴雪，造成交通中斷及相關災情。（法新社）

在強風搭配大雪影響下，各國頻傳交通災情。（歐新社）

歐洲近日遭來自西伯利亞的寒潮侵襲，各國飽受大雪所苦。（法新社）

歐洲近日遭來自西伯利亞的寒潮侵襲，各國飽受大雪所苦。（法新社）

歐洲近日遭來自西伯利亞的寒潮侵襲，各國飽受大雪所苦。圖為遭積雪覆蓋的雕像。（法新社）

歐洲近日遭來自西伯利亞的寒潮侵襲，各國飽受大雪所苦。（法新社）