英國大學教師大罷工 百萬學生無課可上 私校生要求賠償

英國劍橋大學一景。（圖擷取自大學臉書）

2018-02-21 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國將從起明天起進行一場歷來最大規模的大學教師罷工，共有65所大學包括牛津、劍橋等一流學府加入罷工行動，抗議退休金計畫導致他們退休後收入大減，預計有逾百萬學生受到影響，無課可上，而已有數千私校學生揚言，將向校方要求賠償或退還學費。

綜合媒體報導，日前英國大學及學院工會（UCU）與英國大學校長組織Universities UK就退休金問題談判破裂，決定在本月22日至3月16日期間，分4輪罷工，向UUK施壓，第一輪罷工將在本週四及週五兩天進行，期間所有的授課全部取消。

據報導，這次響應罷工的大學，一共有65家大學、共4.2萬教職員，包括牛津、劍橋、布里斯托、曼徹斯特、華威大學、倫敦帝國學院等多間頂尖名校，預計受影響學生人數超過一百萬。

根據UUK提出的新退休方案，教師們退休後可能每年減少約1萬英鎊（約台幣41萬元）收入，等於每人約減收逾20萬英鎊（約台幣820萬元），對他們的退休生活影響很大，進而進行抗爭。

這波罷工將進行14天，若是校方不讓步，工會計劃，在4~6月發起另一波罷工，工會秘書長亨特表示，會員甚至授權罷工至7月，屆時，問題將更嚴重，可能導致延學生遲畢業。

英國私校學費昂貴，教師罷工還沒有開始，但可能導致學生無課可上、無法畢業，已有倫敦城市大學、愛丁堡大學等學生，在網上發出簽名行動及提出請願書，要求校方對學生提出賠償，要求賠償每學生1000英鎊到1295鎊（約4.1萬5.3萬台幣）損失。