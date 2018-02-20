女模「吃了」雙胞胎妹妹 她罕見擁2種皮膚、2組DNA

泰勒是醫學上罕見的「嵌合體」（Chimera），自小身上就有2種膚色，她擁有2組血型和2組DNA。（圖擷自Taylor Muhl Instagram）

2018-02-20 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕她有2組DNA！美國一名女模泰勒（Taylor Muhl）自小身上就有2種膚色，不過她並未感到任何不適，最近經檢查後竟發現，是她在母體內「吸收」了雙胞胎姊妹，是醫學上罕見的「嵌合體」（Chimera），因此擁有2組血型和2組DNA。

綜合外媒報導，泰勒從小就發現身體左右兩側的膚色不同，卻始終找不出原因，最近她看了「嵌合體」的紀錄片，才開始懷疑自己是否曾有雙胞胎，經檢查後才發現她是醫學上的「嵌合體」，在母體內「吸收」了雙胞胎姊妹。

泰勒解釋，因為「嵌合體」體質，她擁有2組不同的血型、DNA以及免疫系統，時常會有嚴重偏頭痛和生理期不正常的問題，也會讓身體2邊對不同東西產生過敏，且每次感冒時，身體裡的2套免疫系統除了對抗病菌，還會互相攻擊，導致感冒加重。

醫師則解釋，這是相當罕見的案例，因為大多數的嵌合體都不會有明顯的特徵，像泰勒這種顯示在皮膚表層的案利，全球僅有10個案例，在醫學上相當少見；至於目前世界上已知的「嵌合體」案例也僅有100例。