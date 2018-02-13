神秘「尖叫木乃伊」身份？ 新研究：遭吊死叛變王子

2018-02-13 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕埃及第二十王朝，第二任法老拉美西斯三世（Ramesses III）之子彭塔瓦爾（Pentawer）的死因一直是考古學家熱中研究的對象，其木乃伊屍體嘴部打開的模樣，使他擁有「尖叫木乃伊」（Screaming Mummy）的暱稱。近日專家發現，彭塔瓦爾王子的死因應是吊死。

綜合外電報導，「尖叫木乃伊」的遺體最初於1886年，在埃及法老和貴族的墓葬區帝王谷被發現時，其張開的嘴巴引人注意。藉DNA鑑定後推測，「尖叫木乃伊」應是拉美西斯三世的兒子彭塔瓦爾，專家原以其死狀猜測他可能死於中毒。但近日的研究發現，彭塔瓦爾王子的死因，較可能是出於密謀推翻其父親拉美西斯三世而被吊死。

埃及《金字塔報》（Ahram Online）昨（12）刊登埃及文物部（Egyptian Ministry of Antiquities）學者哈瓦斯（Zahi Hawass）的訪問。哈瓦斯透露，彭塔瓦爾王子脖子上的痕跡顯示，他的死因可能是吊死，這項發現也證實了彭塔瓦爾王子曾企圖殺害拉美西斯三世，之後被吊死的文獻紀錄。除了脖子上的痕跡，彭塔瓦爾王子的大拇趾也被發現遭切斷，顯示其可能在暗殺過程中受傷。

拉美西斯三世被謀殺死亡是埃及歷史上的重大事件，其中仍有許多未解細節。研究顯示拉美西斯三世的遺體上，喉嚨部份曾有被刀割傷痕跡，顯示拉美西斯三世可能死於割喉。