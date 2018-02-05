民調最受歡迎英王室：威廉哈利兄弟

2018-02-05 01:04

〔中央社〕根據最新民調，威廉王子和哈利王子是現代有紀錄以來最受歡迎的英國王室成員，受歡迎程度甚至已經超過祖母英國女王伊麗莎白二世。

「倫敦標準晚報」委託英國市調組織易普索莫里（Ipsos MORI）調查發現，劍橋公爵威廉王子和哈利王子的受歡迎度不僅超過祖母，甚至比30年前雙親查爾斯親王與黛安娜王妃的受歡迎程度更高。

民調在1月19日至23日針對全英國1031名成人進行，第一項調查要求民眾選出2至3名最喜歡的王室成員。

其中，威廉王子中選的機率最高，有62%英國人對他有好感，好感度也超越黛安娜王妃生前。黛安娜王妃在1984年的受歡迎度是45%，1994年則是47%。黛安娜王妃於1997年車禍逝世。

哈利王子則是近來人氣竄升。2012年，哈利王子的受歡迎度還只有36%，低於英國女王伊麗莎白二世的48 %。當年哈利王子也爆出在美國拉斯維加斯飯店旅館開趴的全裸照，形象大傷。

但是在這次民調中，已經收心訂婚的哈利王子受歡迎度來到58%，大幅提升22個百分點，女王的受歡迎度則是下降一個百分點，來到47%，排在孫子們之後，佔據第3名。

無論是2012年或2018年，排名第4的都是劍橋公爵夫人凱特，但她今年的受歡迎度略為下降，從23%來到21%，和丈夫威廉有著不小差距。

另外，第2項調查要求民眾對王室成員評論是「印象好」或是「印象不好」。在這項調查中，威廉王子和哈利王子也有超高支持度。

民眾對於最近時常與未婚妻梅根馬克爾（Meghan Markle）一同現身活動的哈利王子評價最為正面，對他印象好的人高達87%，印象不好的僅有6%。

「好印象」排名接著依序是女王85%、威廉王子83 %、劍橋公爵夫人凱特78%、女王丈夫菲立普親王60%、查爾斯親王54%、梅根馬克爾53%，以及康瓦爾公爵夫人卡蜜拉31%。

不過，卡蜜拉的印象不好比率較高，對她印象不好的人有36%，丈夫查爾斯親王則是居次，印象不好比率也高達24%。

民眾對老一輩王室成員的意見比較複雜，談到最喜愛的王室成員，僅有12%的人提到菲立普親王，但對他印象好的人又高達60%。

易普索莫里政治民調主管史肯納（Gideon Skinner）表示：「過去幾年，哈利王子在整個社會的受歡迎度逐漸提升。此外，雖然目前還不是所有人都對梅根馬克爾有印象，但是有印象的人，大多是正面大於負面，尤其是女性對她特別有好感。」