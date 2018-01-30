80年來不見蹤跡 東部美洲獅正式宣告絕種

美國魚類和野生動物管理局29日將東部美洲獅從聯邦瀕臨絕種動物名單中移除。（圖擷自uproxx）

2018-01-30 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國魚類和野生動物管理局（Fish and Wildlife Service）29日宣布，由於「東部美洲獅」已經長達80年未見蹤跡，因此將牠從聯邦瀕臨絕種動物名單中移除，此舉也正式代表東部美洲獅已滅絕。

綜合外媒報導，這次被宣告絕種的是美洲獅的東部亞種（Eastern cougar），牠們過去主要分部在美國密西根州、南卡羅來納州等密西西比河以東的州份。由於東部美洲獅在19世紀末開始遭人類大量射殺，因此數量不斷減少。紀錄指出，在1938年最後一隻緬因州的東部美洲獅遭獵人獵殺後，就未再未出現過牠們的蹤跡，當局在1973年將東部美州獅列為瀕危動物。

美國當局在2011年開始針對北美東部山獅禁行研究，但一直到2015年都沒有找到北美東部山獅的相關影像或DNA跡象，當時就相信牠們可能已經絕種。現在美國魚類和野生動物管理局終於將牠從聯邦瀕臨絕種動物名單中移除，正式宣告絕種。

美國生物多樣性中心的倡導者羅賓森（Michael Robinson）表示，大自然需要像美洲獅這樣的大型肉食動物來維持野生食物網的平衡，因此希望能從東部和中西部重新引進美洲獅。