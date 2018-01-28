爆性侵醜聞！美賭場大亨辭共和黨全國委員會財務主席

遭踢爆性侵女員工的「永利度假村」集團創辦人兼執行長史蒂芬·永利（Steve Wynn），辭去共和黨全國委員會（RNC）財務主席職位。（法新社）

2018-01-28 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普密友美國「永利度假村」集團創辦人兼執行長、共和黨全國委員會（RNC）財務主席的史蒂芬·永利（Steve Wynn），昨天被踢爆長期性侵旗下女員工、又砸大錢想要息事寧人，集團股價立即大跌，收盤重挫逾10.1%。共和黨全國委員會（RNC）主席Ronna McDaniel今天表示，她接受永利辭去RNC財務主席的職務。

綜合媒體報導，永利爆發性醜聞之後，立即引發政治及商業效應，他創辦的永利集團股價應聲重挫，永利度假村也發出官方聲明，強調內部已成立特別調查委員會進行調查，而該集團原本預定明年開幕的新賭場，麻州博弈委員會正重視檢視該事件，做為是否發給營業執照的參考。

而在政治方面，永利是川普公開承認的好朋友，且在川普當選總統後，即被任命為共和黨全國委員會（Republican National Committee）財政委員會主席，永和旗下集團2016年曾對兩黨候選人和委員會捐款逾520萬美元，不過，今天已有共和黨官員透露，他已辭去財政委員會主席職位。