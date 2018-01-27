抗議浸大「普通話」考試遭停學 港生自認：能溝通就好

2018-01-27 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸會大學2名反對普通話考試制度的學生陳樂行、劉子頎，24日被校方勒令暫時停學，浸大學生會26日發起集會遊行，要求校方讓2人復學。今日，陳樂行也出席香港節目，闡述他認為香港人應有的普通話程度，「有基本的溝通能力就行」。

今日被停學的陳樂行出席香港談話節目，他在節目中和浸會大學基金校友委員會主席王克勤闡述他認為香港人應該要有的普通話程度，「我覺得，基本的溝通能力就行，我跟一些中醫老師溝通，他們也有一些口音，但也是不要緊，因為你跟大陸方面去交流，不是靠你的普通話能力，是靠你整個人的……」。陳樂行話未講完，即遭王克勤打斷，王克勤表示，他在外國公司認識的5名西方外國人，普通話都講得比陳樂行好，更強調黃皮膚的人普通話應該要講得比白皮膚的外國人好。浸大民選校董王凱峰則在節目中表示，他認為普通話不等於共產黨，某程度上很多人將普通話政治化。

而這次停學事件的源頭，香港浸會大學「普通話豁免試」是否過難？評分機制是否太模糊？更在一連串風波之後又重回各界關注的焦點。據了解，「豁免試」為口試形式、考生隨機抽取題目，有25分鐘預備時間。試題共有3部分，朗讀1篇短文（10%）、5題廣東話中文翻譯題（20%）、7題「説話題」（70%）。朗讀和翻譯都不難，但7題「說話題」要求學生發表每題1-2分鐘的演說，題目難度不低。

有教師將題目給中國學生看，中國學生也表示「自己回答不出來」，何況是母語非普通話的香港學生。此次考試有高達7成的應試學生不合格，且浸大語文中心一直沒有公開評分標準。遭學生抗議題目太難、評分標準不清，更質疑語文中心為了多開課，故意讓大部分學生不及格。同為被停學學生的劉子頎也向媒體表示：「希望校方能交代該試的評分準則及上訴機制。」