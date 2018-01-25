「京城IT四少」之一 中國青創偶像疑融資不利自殺

2018-01-25 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國青年創業偶像茅侃侃，今（25）日被證實昨日在家中開煤氣自殺身亡，享年34歲，家人發現時已去世，未留下遺書。據傳茅侃侃因不堪公司萬家電競融資不利、身陷財務危機的壓力而選擇輕生。

綜合媒體報導，中國官方大肆鼓吹創業，出生於1983年的茅侃侃因為創業經歷，曾被媒體和大眾狂熱追捧，2006年曾與其他3名「80後」創業代表李想、高燃、戴志康一同登上「中國企業家」雜誌的封面，並參加中國中央電視台節目「對話」，被封為「京城IT四少」。

2015年茅侃侃認購34%股權，與萬家文化合資成立萬家電競，並出任執行長。2016年，趙薇旗下龍薇傳媒意圖控股萬家文化，但因資金槓桿率過高引起監管單位關注，最終收購失敗，導致萬家文化股價大跌，萬家文化只得另覓買主，後將公司賣予主營業務為旅遊地產的祥源控股。

由於萬家電競的經營狀況一直不佳，2016年度負債總額高達人民幣4314.5萬元（約新台幣1億9846萬元）。新股東祥源控股不滿萬家電競不佳的營運，2017年起急於脫手萬家電競股份，不願再投注資金。為此茅侃侃將他的房子和車都拿去抵押借款，但仍不足以填滿資金缺口，迫使萬家電競最終於同年10月關閉，積欠員工共逾200多萬人民幣（約新台幣907萬元）的薪資。

今年1月23日，茅侃侃在他的社交網站上留下，「嗯，我愛你不後悔，也尊重故事的結尾。」隔日即自殺離世，疑似因不堪融資不順的壓力。自殺消息被證實後，茅侃侃眾多創業家好友皆表示悼念、惋惜。其中同被封為「京城IT四少」的李想更在微博上為茅侃侃發聲：「懇求所有的媒體和朋友不要對茅侃侃下任何帶有主觀偏見的結論，這對他很不公平。」

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