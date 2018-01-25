五年半沒自由缺日曬... 維基解密創辦人傳健康惡化

2018-01-25 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕針對維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）引發是否應離開駐英厄瓜多使館的爭議，儘管阿山吉已歸化為厄瓜多公民，但他堅持在獲得安全保證前，拒絕離開從2012年開始居住至今的大使館。近日有兩位醫生在評估過阿山吉的身心狀態後透露，阿山吉的健康狀態正在惡化。

據《衛報》報導，兩位曾於去年10月對阿山吉進行健康評估的醫生，即波士頓大學醫學與公共衛生學院醫生科斯比（Sondra Crosby），和倫敦臨床心理學顧問奇斯姆（Brock Chisholm），昨（24）日投書《衛報》透露，「雖然醫生應保密評估結果，但我們的專業觀點認為，阿山吉繼續待在使館內會威脅他的身心健康，且明顯侵犯了他的醫療人權」。此投書已經過阿山吉的代表同意發布。

投書中指出，若阿山吉不希望被英國當局逮捕而繼續待在使館中，他的健康將面臨「包括死亡在內的風險...另據我們評估，阿山吉已經有5年半以上的時間沒有照過陽光，其居住環境沒有適當的通風設備或室外空間。這些都對阿山吉造成了身體和心理上相當大的傷害」。兩人齊聲呼籲英國醫學協會等醫界人士，為阿山吉提供安全的醫療服務。

自阿山吉2012年住進厄瓜多使館後，有各種報告稱阿山吉有嚴重的肩膀問題和肺部問題，需進行核磁共振掃描。英國政府則拒絕讓阿山吉離開使館就醫，儘管通融讓醫生攜帶醫療設備進入大使館。

厄瓜多使館正就阿山吉的就醫問題，與英國當局展開談判。美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）去年曾表示，逮捕阿山吉是美國的首要任務；阿山吉則擔心，一出使館就會被引渡至美國。