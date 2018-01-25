中國侵犯智慧財產權 美國：構成高科技產業威脅

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國貿易當局正在調查中國侵犯智慧財產權的行為。（法新社）

2018-01-25 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國貿易當局正在調查中國侵犯智慧財產權的行為，並指中國國務院總理李克強所提出的《中國製造2025》戰略規畫，開闢全球貿易戰另一場新戰線，特別是中國的高科技產業構成美國等國的「直接威脅」。

綜合媒體報導，羅斯24日在瑞士達沃斯經濟論壇上指出，中國擁有一個非常明確的目標，想要在新技術領域領先全球，成為擁有巨大市場份額的科技強國。羅斯說，中國下一個挑戰美國的領域，就是在高科技產業，「中國企業通過不尊重智慧財產權、商業間諜活動，用盡各種壞事造成威脅。」

西方高科技企業經常抱怨，他們被中國拒之於門外，他們的設計有時被中國企業所複製的，像是臉書、推特等企業都被中國禁止進入。

另外，美國最近對進口太陽能電池及模組課徵高額關稅，被外界解讀是針對中國和南韓，引發中韓不滿，稱美國是貿易保護主義者。對此羅斯回應，過去中國一直打著自由貿易的旗號，但卻是實施貿易保護主義的高手，批評處理問題的美國是貿易保護主義者，「和中國相比，美國的貿易保護主義根本不值得一提」、「我們希望成為更公平、更平等的世界貿易體系領導者」。