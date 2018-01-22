加州恐怖雙親相識過程詭異 檢警懷疑屋中藏匿童屍

加州恐怖夫妻囚禁13名子女的案件震驚國際，兩人相識過程也很詭異。（美聯社）

2018-01-22 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州變態父母囚禁13名子女的案件，近日在國際上鬧得沸沸揚揚，57歲的特賓（David Allen Turpin）與49歲妻子安娜（Louise Anna Turpin）被親人爆料，本來還想生第14個孩子上節目一搏出名及賺錢的機會，目前警方除了懷疑13名遭囚的孩子並非他們親生，更懷疑屋內有其他兒童的屍體。

綜合外媒報導，特賓與安娜被捕後，面臨高達75項罪名，若罪名全數成立，將被判刑94年。而安娜的弟弟日前透露，安娜去年底曾說，要再替家庭添第14個孩子，藉此一搏受邀真人實境秀的機會，預計出名後能賺百萬，對他們而言，只是把孩子當作賺錢的工具。

當地媒體指出，河濱市警方內部懷疑屋內恐有其他受害兒童的屍體，將會派「尋屍犬」（氣味辨識犬）到場搜尋，此外也認為13名遭虐兒童恐並非全都是他們親生，將會透過DNA鑑定來確認此事。

而更讓人覺得瞠目結舌的是，安娜在年僅16歲時，於上課途中被特賓冒充家長身分帶離位於西維吉尼亞州的學校，特賓當時挑中安娜時，告訴她會給她所有她想要的東西。最後兩人被安娜家人在德州尋獲，其家人在無奈之下，同意兩人結婚，也是此樁恐怖事件的起點。