前CIA華裔官員洩密中國 組織遭破解害死20線民

美國司法部表示，前中情局（CIA）53歲的官員李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯），涉嫌擔任間諜，給中國機密文件，他於當地時間15日在紐約甘迺迪國際機場被捕。（美聯社資料照）

2018-01-17 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部表示，前中情局（CIA）53歲的華裔官員李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯）涉嫌擔任間諜，給中國機密文件，傳聞害死20多名中情局線人，他於當地時間15日在紐約甘迺迪國際機場被捕。目前美國檢方正在偵辦此案，李春興不得保釋，今天在布魯克林出庭應訊。

《路透》報導，李春興從1982年至1986年服務於美國陸軍，1994年開始在中情局工作，他因擁有接觸最高機密權限，與中情局簽有保密協定，他在2007年離開中情局，後來到香港一家知名拍賣公司工作。李春興在2012年從香港返回美國維珍尼亞州居住，在維吉尼亞州、夏威夷旅行期間，聯邦調查局（FBI）探員在他的旅館房間的行李中發現2本小冊，裡面全是中情局最高機密，寫有中情局人員名單和間諜新成員姓名、人數和電話，以及隱蔽設施的位置，並詳細寫下與中情局線人和卧底特工會面的詳細情況。

《紐約時報》報導，李春興涉嫌協助中國，將美國中情局機密給予中國，讓中國當局能夠在2010後成功破解美國的間諜系統，讓20多名中情局線人喪生，甚至還有人直接在大樓前當場斃命，造成美國情報系統的大挫敗，讓之後多年的情報收集工作處於癱瘓狀態。中情局和聯邦調查局僅表示，此事件已進入法律程序，拒絕對此發表評論。

美國檢方起訴書中並未提及聯邦調查局如何取得搜捕令，以及用何種方式引誘李春興返回美國，文件只顯示他在2013年遭到聯邦調查局探員盤問5次，以及搜出李春興的2本小冊。