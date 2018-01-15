史上第5大！ 南非賴索托挖到910克拉鑽石

珍寶鑽石公司（Gem Diamonds）在賴索托挖到史上第5大鑽石，重達910克拉，大小約等同2顆高爾夫球。（路透）

2018-01-15 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕珍寶鑽石公司（Gem Diamonds）在南非國家賴索托挖到史上第5大鑽石，重達910克拉，大小約等同2顆高爾夫球。根據專家估計，這棵巨鑽價值高達4000萬美元（約11.8億新台幣）。

綜合外媒報導，這顆910克拉鑽石在賴索托的萊辛鑽石礦場（Letseng mine）出土，珍寶鑽石公司CEO艾希卡（Clifford Elphick）指出，這顆特殊的頂級巨鑽是該礦場至今所出土最大的鑽石，凸顯了萊辛礦脈質量卓越。

珍寶鑽石公司在2006年收購萊辛鑽石礦場，該礦脈素以品質優良、出產碩大鑽石聞名於世，包括重達603克拉的「賴索托承諾」（Lesotho Promise），以及2015年出土的357克拉的巨鑽，以1930萬美元（約5.7億新台幣）出售。

該公司沒有說明會如何出售鑽石，或是它可能的價值。倫敦李伯倫資本公司（Liberum Capital）礦產分析師分析師戴維斯（Ben Davis）指出，假如鑽石沒有大量雜質，初步估計會以4000萬美元出售。

鑽石史上最大鑽石為1905年在南非出土的庫利南（Cullinan），重達3106克拉，被切割成大小2顆鑽石鑲在英國皇冠上。第2、3、4大的鑽石則分別為1109克拉的勒斯蒂拉羅納（Lesedi La Rona）、995克拉的艾克賽西爾（Excelsior）以及969克拉的獅子山之星（Star of Sierra Leone）。