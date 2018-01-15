強國博士被詐騙85萬 消息曝光引大量微博網友撻伐

2018-01-15 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州有位29歲女博士饒源（化名），因為這10年來的生活圈小，本身對於八卦新聞等也不太感興趣，被詐騙錢還不曉得、甚至感謝「公檢法（公安、檢察、法院）的幫忙」，直到她匯出最後一筆錢，發現完全連絡不上對方，才趕緊報警處理，此消息曝光引起網友議論。

綜合外電媒體報導，去年饒源才拿到博士，於中國科學界表現優秀，還是政府「2017博士後創新人才支持計畫」中，所全部資助300人中的其中1人。然而，本月6日她接到一通陌生的電話，還自一名自稱警察的女子，說她（饒源）上個月於北京所開的銀行戶頭有洗錢嫌疑，金額高達128萬元人民幣（約新台幣588萬元），請她說明清楚情況。

饒源表示，後來有名男子來電，說自己是「北京市公安局」的「科長」，請她在電腦輸入網址、登入「國家案件資料庫」的網站，查詢號稱是「北京市人民檢察院」開出的「刑事拘捕令」，上面詳細寫著她的名字、身份證字號，假科長還強調，「此案為高級機密，要她全程保密，不要對他人說，洩密須追查。」

綜合外電媒體報導，饒源不僅毫無懷疑、遵照詐騙犯指示，獨自前往一間旅館開房後，等待「檢察官」致電說明；之後有位女子假冒「檢察官」打來說：「相信她（饒源）是受害者」，但必須向法官提出財力證明，要求她匯入128萬元到「國家帳戶」，還說調查清楚就會歸還。「檢察官」與饒源使用QQ軟體的對話中，還能看到，饒源因生性單純，還反過來感謝詐騙犯，提到「感謝公檢法（公安、檢察、法院）工作人員，為人民的清白晚上加班。」

饒源向哥哥、朋友等人，撒謊說家有急事須急用錢，更因「檢察官」慫恿，還到網路借貸平台上借用錢，在5天內前後將總共85萬元人民幣，匯進4個「國家帳號」，本月11日匯入最後一筆錢後，她因為無法連絡上這些「假公檢法人員」，才驚覺自己上當受騙，前往派出所報案處理。

饒源事後說「我哥哥責駡我，說我讀到博士，怎麼那麼蠢。我內心都已經崩潰了。」，又說「整天泡在實驗室，平常的活動就在租的房子和辦公室方圓兩公里的地方，我承認自己是書呆子，太天真，特別天真，工作做得好，社會經驗太少，犯那麼低級誤。」

微博上的網友看到消息後反應兩極，紛紛回應，「為什麼不抨擊騙子？女博士雖然很傻，但每個人都有自己的興趣。」、「只不過內心單純就被說書呆子...只能說壞人將大部分的人變成有心機者」、「這女博士應屬於生活不會自己打理的人吧」、還有網友搞笑回覆「只能讓學校開堂防詐騙的必修課了！」