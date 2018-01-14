這裡才鳥不生蛋 川普飯店遭投影羞辱

位在華盛頓的川普飯店今晚更遭到民眾打上「鳥不生蛋」文字和糞便圖形的投影反諷。（圖取自Robin Bell推特）

2018-01-14 23:45

〔中央社〕美國總統川普據傳稱一些非洲和中美洲國家「鳥不生蛋」（shithole），引發批評聲浪。位在華盛頓的川普飯店今晚更遭到民眾打上「鳥不生蛋」文字和糞便圖形的投影反諷。

法新社報導，根據行動人士貝爾（Robin Bell）在個人推特（Twitter）帳號發布的一支短片，位在華盛頓特區中心的川普國際飯店（Trump International Hotel）大門上方出現一連串投影文字，寫著：「不是特區居民，需要一個地方過夜嗎？試試我們的鳥不生蛋之地。此地鳥不生蛋。」

「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，影片中接著出現大量糞便形狀的露齒笑表情符號被投影到川普飯店入口牆上，大門上方再打上放大的「鳥不生蛋」字樣。

在貝爾發布的另一支短片當中，川普飯店大門上方除了投影寫上「鳥不生蛋」，還附上一個箭頭指著大門。

貝爾曾進行過其他投影抗議行動，被「華盛頓郵報」（The Washington Post）形容為「肇事逃逸式的媒體評論員」。

「華盛頓郵報」和「紐約時報」（The New York Times）最先報導川普（Donald Trump）出言不遜的消息，指稱他11日與國會議員會商移民政策改革時，用「鳥不生蛋」形容他不歡迎的移民來源國。

據傳當議員提及，有關提供來自非洲國家、海地和薩爾瓦多移民保護的議題時，川普反問，為何美國應該接受從「鳥不生蛋國家」來的移民，而非接受像挪威這類富有和絕大多數人口是白人的國家來的移民。

儘管川普12日在推特發文迂迴否認消息，但在場的民主黨籍聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）證實，川普不但確實用了「鳥不生蛋」一詞，還說了不只一次。

杜賓透露，川普在會議上明確詢問：「我們真的需要更多海地人嗎？」接著對非洲移民發表連串「充滿仇恨、鄙視和種族歧視」的批評言論。