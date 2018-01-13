中國淘寶網 再度被美國列入惡名昭彰市場

2018-01-13 00:30

〔駐美特派員曹郁芬／華府12日報導〕美國貿易代表署今天發表「2017年惡名昭彰市場報告」，全球共有25個網路市場與18個實體市場因為嚴重侵犯智慧財產權及盜版商標而上榜。美國貿易代表萊海澤批評：「全球非法貿易市場對美國經濟、創新和勞工造成嚴重傷害。」

中國今年再度上榜，包括北京秀水街共有6個實體市場被列入榜單；此外，列上榜單的網路市場包括由中國知名大公司阿里巴巴經營的淘寶網與另一個跨境電子商務平台敦煌網（DHGATE）。這兩個購物網站都不是第一次上榜。

阿里巴巴在報告發表後於聲明中指責美國貿易代表署的這項結論是政治化的結果，無助於美國政府達成其地緣政治目標。不過貿易代表署官員在電話背景說明會中反應說，淘寶於2012 年及2016年都上榜，今年也是基於同樣的評估標準而列入名單。阿里巴巴的說法不正確。

報告說，敦煌網站至少販售3300萬項產品，過去8年被指控侵權和販賣仿冒品，今年亦復如此。淘寶是中國最大的電子商務平台，阿里巴巴過去半年有採取改善措施，但減少仿冒品和侵權仍是阿里巴巴要面對的挑戰。

報告也指出，由中國境內公司經營TVPLUS, TVBROSWER 和 KUAIKAN應用程式讓全球客戶可以透過第下載觀賞第三方提供的盜版節目，這些程式至少被下載了6400萬次。

比較特殊的是，阿拉伯聯合大公國的DragonMart以及Ajman China Mall 因為成為中國仿冒品的主要進口市場也被列在榜單上。這兩個市場有超過5000家商店，Ajman China Mall有8成商家是華人經營，他們不但從中國進口仿冒品供應阿拉伯聯合大公國，還成為仿冒品前進中東、北非和歐洲的轉運站。

報告指出，過去幾年，中國仍被指認為主要的仿冒品來源國。有些市場，特別是大城市裡的市場，已採取相關政策和技施以限制仿冒品，但不夠普及，執行也不一致。有些網路市場也與執法當局合作，美國歡迎這些努力並希望擴大執行。

美國貿易代表署從2006年開始在特別301報告中指認惡名昭影市場，並從2011年開始公佈單獨的年度報告。萊海澤說，川普政府會要違反智財權者負起責任並強化對仿冒品與盜版的打擊。