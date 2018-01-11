普廷下禁令！ 禁止中國火車車廂進口俄羅斯

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週三（10日）參觀特維里火車車廂製造工廠時，透露他已下令俄羅斯交通部禁止從中國進口火車車廂。（圖取自《論據與事實》）

2018-01-11 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週三（10日）參觀特維里火車車廂製造工廠時，透露他已下令俄羅斯交通部禁止從中國進口火車車廂。這是俄國繼去年下令禁止運行使用中國製造零件的火車車廂後，再度對中企關上大門。

「自由亞洲電台」援引俄國《論據與事實》週刊10日報導指出，普廷當天參觀工廠時，高度讚揚俄國火車車廂的發展，並透露政府將撥款30億盧布（約新台幣15.6億元）購買他們的產品，他還表示，已下令禁止從中國進口火車車廂，以保護本國產業。

普廷還表示：「我們已經和車廂廠的股東們談過了，要將車廂向國外出口，如果簽訂出口合約，俄國政府會給買家提供貸款等優惠條件。」

俄國聯邦交通運輸監督局去年5月下令，禁止運行使用中國製造零件的火車車廂，避免發生更多事故。當局在研究近年多起火車事故後，發現罪魁禍首是用來固定兩對車輪的側框架，這個側框架由中國「南方匯通股份有限公司」生產，出口到俄羅斯。

該零件的斷裂問題是製造單位在生產過程沒有按照程序和要求完成澆鑄所導致，斷裂後，導致高速行駛的列車發生嚴重事故。