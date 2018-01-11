「文革十年」不見了！中國新編修歷史課本

昨微信公眾號「講史堂」發表為「新版教科書刪去了『文化大革命』這一課！」，引起軒然大波。（圖擷取自《香港01》專頁報導）

2018-01-11 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月中國歷史課本遭民眾發現，竟不見衛青、霍去病等歷史人物，昨天被踢爆，今年春季開始採用的新版歷史課本、八年級下冊，在中國當代史部分，竟編修、刪除了「文化大革命的10年」一課；對此人民教育出版社指出，將舊版教科書的文革內容編修、合併章節，再重新放入新版歷史教科書中。

綜合媒體報導，昨日微信公眾號「講史堂」發表一篇標題稱「新版教科書刪去了『文化大革命』這一課！」，文章發表後引起軒然大波。此新版歷史課本為八年級下冊，主要講述1949年後的中國當代史，其中新版歷史教科書最大的改變，刪除了第2單元第7課「文化大革命的十年」，將它與「探索建設社會主義的道路」合併，放入新版教科書第2單元第6課，名稱為「艱辛探索與建設成就。」

綜合媒體報導，新版教科書不僅有章節異動，對於兩版教材的內容描述上也做出更改。於「文化大革命」原因部分，舊教科書內容描述「毛澤東『錯誤地』認為黨中央出了修正主義，黨和國家面臨資本主義復闢的危險」，在新版教科書則刪除「錯誤地」三字，僅留下『認為』2字；編修成「毛澤東認為黨和國家面臨資本主義復闢的危險」。舊教科書中小標「動亂、災難」2詞也被刪除。

另外，新版教科書描述文革的影響，增加了一段新說法，「人世間沒有一帆風順的事業，世界歷史總是在跌宕起伏的曲折過程中前進的。」