中國軍事化永暑礁爭議 菲國軍方、總統府不同調

2018-01-09 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨（8）日表示，菲國將針對南海人造島永暑礁（Fiery Cross Reef）軍事化，對中國提出外交抗議。羅倫沙納稱，若查證屬實，代表中國不守信用。但菲國總統府發言人羅奎（Harry Roque）今（9）日卻在記者會上表示，中國對永暑礁軍事化，並沒有違背誠信。

《中央社》報導，根據近日永暑礁的空拍畫面，島礁目前已成為軍事基地，亞洲時報（Asia Times）指出，島上有一條3125公尺長的飛機跑道，並設有雷達、軍事設備、醫院與約200人的駐軍。菲律賓國防部長羅倫沙納昨日表示，菲律賓將會透過外交部，向中國提出抗議，因中方曾承諾，人造島只用於觀光等和平用途，若中國真的在人造島上軍事化，代表中國不守信用。

但菲律賓總統府發言人羅奎表示，永暑礁已是中國的人造島，菲國要求中國信守承諾，是指反對中方再填出新的人造島，並非反對他們在已經填好的島上施工。

記者進一步提問，若中國在島上部署武器及軍隊，菲律賓是否會提出外交抗議？羅奎表示，這是正確的補救措施，外交部會處理。

羅奎也補充道，大家都知道中國在南海填海造島，就是為了設置軍事基地，這已經不是新聞了。