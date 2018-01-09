「台女想吃洋腸」惹議 辱台老外現正直播中！

老外實況主CJayride開直播。（圖擷自YouTube）

2018-01-09 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕老外實況主CJayride在Twitch平台，於1月7日直播3名洋男與2名疑似台港女子洗泡泡浴，更在直播影片標題打上「台女想吃洋腸」，最後被Twitch官方Ban台（停權）3天。CJayride於今天（9日）下午轉戰YouTube直播，在一名女子陪伴下度過悠閒的午後時光。

CJayride於7日直播香豔火辣的泡泡浴，國外網友見狀紛紛熱烈留言「EZ」（easy），似乎在指老外釣女生就是簡單。台灣網友們見狀無不義憤填膺，健身名人「館長」陳之漢也震怒，直說這是在種族歧視，開嗆外人不該踐踏台灣人的尊嚴。

CJayride隨後遭到Twitch停權，他回應自己不想談這些問題。不過CJayride於今日中午11時許開始在YouTube直播，他還呼籲網友不要在留言裡寫中文，避免他看不懂。過程中可以看到CJayride走到北捷西門站搭車，到石牌站下車，此時CJayride看見車廂地上有東西掉落，還用流利的中文詢問一名婦人「這是妳的東西嗎？」

CJayride走出石門站後和一名女子會合，走到一間咖啡店享用咖啡，喝完後兩人開始逛街。走著走著他又希望網友留言別用中文，因為外國人看不懂，他也看不懂，因為他的「眼鏡壞掉了」。

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