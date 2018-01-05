美國、北韓瀕臨戰爭邊緣 墨國大巫師預言最終結局

近日針對北韓與美國間的緊張情勢，墨西哥「大巫師」瓦奎茲大膽預測，「不會有飛彈，他們將會達成協議」。（法新社）

2018-01-05 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕曾經神準預測歐巴馬會當選美國總統的墨西哥「大巫師」瓦奎茲（Antonio Vázquez）近日再度針對2018年的世界大事做出預言，其中包含北韓與美國不會展開核戰，以及第21屆的世界盃足球賽（FIFA World Cup）德國隊將蟬聯冠軍。

據《法新社》報導，留著灰白鬍子的瓦奎茲，20多年來以塔羅牌預測每年的世界大事，且他的預言成為墨西哥每年必看的新年傳統。他在墨西哥時間4日一手拿著塔羅牌，一手拿著麥克風並預言，近期衝突升溫的美國與北韓，兩方今年「不會有飛彈，他們將會達成協議」。而近期拉丁天后夏奇拉因聲帶問題中斷全球巡演，瓦奎茲也預言，「有人對她施了魔法」，並憂傷的指出，她受傷的聲帶不會恢復健康。

瓦奎茲也對幾名大人物做出不妙預測，包括委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、巴西總統泰梅爾（Michel Temer）將會遭遇不測。而墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin Guzman）健康會亮起大紅燈。

除此之外，瓦奎茲大膽預測2018年國際足總世界盃的最後結果：德國隊將再次奪冠，並在決賽中擊敗西班牙。

瓦奎茲做過不少預言，但他的預言並非神準。如針對2016美國大選，他曾預言川普會輸掉共和黨初選。至於這次是否應驗，有待今年一一驗證。