上班看A片被抓包 副校長崩潰殺全家再自殺

40歲的高中副校長哈威（左）謀殺妻小後自殺身亡。（擷取自《都市報》）

2018-01-04 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭去年8月發生震驚社會的殺人後自殺事件，40歲的高中副校長哈威（Alan Hawe）在砍死39歲妻子及3名兒子後自殺身亡，由於哈威平時形象十分良好，不少親友大呼不可置信。如今有消息傳出，哈威在上班時偷看A片被抓包，疑因擔心自己良好的形象毀於一旦，才做出毀滅自己與家人的極端舉動。

根據英媒《都市報》報導，此案最新調查報告指出，哈威長期沉迷於成人影片，某次上班時偷看A片被人發現，他擔心自己的社會地位將因此毀於一旦，導致心理壓力迅速累積，才動了輕生念頭。據悉，哈威愛看成人影片的嗜好，同時也影響了夫妻之間的關係，他曾多次向心理治療師訴苦，坦言對此感到無力。

根據醫療紀錄及諮商紀錄，哈威長期受嚴重憂鬱症及精神疾病所苦，他的心理治療師亦透露，哈威曾多次向他表示，「人們認為我是社區的支柱」。至於為何要謀殺妻小，哈威留下的遺書解釋，是因為「自己長期身為家庭支柱，擔心妻兒失去他後無法自力更生」，才做出憾事。

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