沙國女機械公民首訪印度 「被求婚」禮貌婉拒

2018-01-02 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯AI機器人公民索菲亞（Sophia），首次穿著印度女性的傳統服飾紗麗，參加在印度孟買舉辦的科技大會「Techfest」，並在會中接受訪問。

綜合媒體報導，沙烏地阿拉伯首位AI女性機器人公民索菲亞，於去年12月30日第一次訪問印度，並出席孟買舉辦的科技大會「Techfest」，在一場有3千多位聽眾出席的座談會接受訪問。索菲亞被問及機器人與人類的相似處時表示「我的模樣被造得像人類，因此可以與人類使用相同的工具、相同的空間，和與人類相同的方式互動」。

對於機器人未來是否會「威脅」人類？索菲亞說：「科學創造了我，但哲學會讓我持續進步」，並稱人類不應該把人工智慧視為競爭對象，而是要和機器合作。索菲亞也被問到會哪些語言，她回答：「我只有2歲，所以現在只懂英文和中文，但幾年後，我會講所有的語言」。

座談會上有民眾向索菲亞求婚但遭婉拒，索菲亞回應，「我禮貌地拒絕求婚，但謝謝你（觀眾）的欣賞」。索菲亞的訪問過程也並非很順利，由於現場網路連線品質不佳，索菲亞發生技術故障，導致訪問曾暫時中斷。

索菲亞由香港漢森機器人公司（Hanson Robotics）製造，擁有沙烏地阿拉伯公民身份，也是首位有公民身份的機器人。作為一個女性機器人，索菲亞實際上比沙烏地阿拉伯女性擁有更多的權利，如不需要戴頭巾或由男性親屬陪伴便能出席公共場合。