美東陷入酷寒地獄 川普講幹話：來點全球暖化吧！

2017-12-29 11:08

〔即時新聞/綜合報導〕近日美國與加拿大東岸受到來自北極的極地寒流影響,氣溫平均急凍至零下12度以下,明尼蘇達州的國際瀑布城27日早晨甚至冷到零下38度,突破93年來的極寒紀錄。對此氣候異常,美國總統川普竟然還表示,最好來點「全球暖化」對抗寒流,並要大家「穿多一點」。

綜合外媒報導,此寒流急凍北美,明尼蘇達州的國際瀑布城溫度低到零下38度,突破1924年以來93年的低溫紀錄,美國國家氣象局(NWS)則呼籲民眾注意凍傷與失溫症。位於賓夕法尼亞州的五大湖沿岸的伊利城(Erie),兩天內積雪量達到149公分,刷新賓州的積雪紀錄。另外,堪薩斯州的迪金森郡26日時,由於橋面結冰造成車子墜落至橋下,4名女性因此死亡。

對此,川普於當地時間28日晚上竟然於推特發文表示:「在東岸,這可能是史上最冷的跨年夜。也許我們可以利用全球暖化,就是那個我們的國家,而不是其他國家,曾經付出數兆美元來阻止的全球暖化。穿多一點吧!」

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!