美東陷入酷寒地獄 川普講幹話：來點全球暖化吧！

極地寒流造成美東連續傳出災情，川普竟稱需要全球暖化來抗寒流。（資料圖，路透）

2017-12-29 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國與加拿大東岸受到來自北極的極地寒流影響，氣溫平均急凍至零下12度以下，明尼蘇達州的國際瀑布城27日早晨甚至冷到零下38度，突破93年來的極寒紀錄。對此氣候異常，美國總統川普竟然還表示，最好來點「全球暖化」對抗寒流，並要大家「穿多一點」。

綜合外媒報導，此寒流急凍北美，明尼蘇達州的國際瀑布城溫度低到零下38度，突破1924年以來93年的低溫紀錄，美國國家氣象局（NWS）則呼籲民眾注意凍傷與失溫症。位於賓夕法尼亞州的五大湖沿岸的伊利城（Erie），兩天內積雪量達到149公分，刷新賓州的積雪紀錄。另外，堪薩斯州的迪金森郡26日時，由於橋面結冰造成車子墜落至橋下，4名女性因此死亡。

對此，川普於當地時間28日晚上竟然於推特發文表示：「在東岸，這可能是史上最冷的跨年夜。也許我們可以利用全球暖化，就是那個我們的國家，而不是其他國家，曾經付出數兆美元來阻止的全球暖化。穿多一點吧！」