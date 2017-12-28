全面監控！中國大肆蒐集民眾DNA 建世界最大數據庫

中國警方運用各種手段蒐集民眾唾液樣本，建立起全球最大的DNA資料庫，與「天網」結合，為中共政權發展出極為嚴密的監控網。（美聯社）

2017-12-28 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「天網」系統展現出強大的監控能力，有外國媒體挑戰其人臉辨識系統，僅7分鐘就被抓到，現在中國還運用各種手段蒐集民眾的DNA，建立起全球最大的DNA資料庫，與「天網」結合，為中共政權發展出極為嚴密的監控網。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，近來中國警方時常到學校蒐集男童的唾液樣本，並沒有告訴他們緣由，學童也什麼概念，但實際上唾液樣本是要供鑑識人員提取這些男孩的DNA，也就是他們獨特的遺傳指紋，這些DNA也能用來辨識每個男孩與其血親共有的生物特徵。

《華爾街日報》指出，這些蒐集到的DNA用來建立起全球最大的DNA資料庫，這是北京為了更方便監控全國14億人口的情況下，向全國撒下的高科技安全網的重要手段，統計數據顯示，目前該DNA數據庫已擁有5400萬筆資料，中國警方目標在2020年將DNA的蒐集數據翻倍，達到1億筆資料，為達成這個目標，他們每年需要蒐集的紀錄，幾乎跟美國20年來建立的全國數據庫一樣多。

中共政府宣稱，這樣大規模篩檢審是用來打擊犯罪，不過遭人批評侵犯人民隱私以及不公平對待無辜和弱勢人民，同時質疑這些數據的最終用途為何？其蒐集DNA樣本的許多方式，在美國不被允許；中國警方向來會對忘記攜帶身分證或在網路批評政府而遭羈押的人，採集唾液或血液DNA檢體。

就算沒有任何犯罪嫌疑，但被警方視為危害社會和諧的高風險族群也會被採集DNA樣本，包括農民工，甚至部分城市將煤礦工人和租屋者也列入採樣的對象。

有學者直言，這些DNA檔案與例如「天網」等一些即時監控工具結合，有助於中國共產黨發展出天羅地網的「數位極權國家」。

中國「天網」監控系統無所不在，現已有1.7億個監控鏡頭遍布各地，當局計畫未來3年要再安裝4億個。有BBC記者挑戰其人臉辨認系統的找人功力，僅「潛逃」7分鐘後就被警方抓到，顯示其強大的監控能力。