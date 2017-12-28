金錢豹中國慘賠 29店全關！

金錢豹在台中發跡，圖為警臨檢酒店。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2017-12-28 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的金錢豹酒店從台中發跡，14年前跨海到中國開起高檔連鎖自助餐，今年7月卻爆出欠款欠薪、遭上門討債，並收掉在北京的最後一家門市，29店陸續關門。在港股上市的中國不動產業者「嘉年華國際控股」本月宣布，以對價約2.8億港元（約台幣10億）將金錢豹出售給獨立第三方。

綜合外媒報導，金錢豹酒店2003年初登上海，創辦人袁昶仁當時重金挖角廚師，把重心轉移到中國，挾著高檔酒店威名，走高端、最貴的連鎖自助餐廳模式，一度掀起風潮，鼎盛期有29家店。但是，中國客吃自助餐的巨額耗損，也導致虧損連連。14年來，中國金錢豹三度「賣身」，過去6年累積虧損約38億元台幣。

2011年袁昶仁把金錢豹以15億人民幣賣給歐洲私募基金安佰深，2015年再度轉手給港股上市公司嘉年華國際。嘉年華國際日前公告，將以2.8億港元出售金錢豹餐飲業務給買家Basic Astute Limited，出售完成後，金錢豹將不再是嘉年華國際的子公司，其財務報表將不再併入嘉年華國際。

中國媒體《商界》雜誌曾經分析金錢豹在中國失敗的原因，包括：

1.重資產模式經營，金錢豹一度擴張到20多家門店，每家店面積達到數千平方米，動輒上千萬元裝修費，且自助餐的採購壓力大，尤其開到二三線城市，沒有多少人消費得起。

2.管理混亂，食品危機，崩塌從內到外。團隊之間勾心鬥角，導致內耗嚴重，也因此讓品質不斷下降，2013年爆出假魚翅事件，形象大打折扣。

3.經營模式老化，年輕人不買帳。

4.藍海變紅海，經過十餘年的發展，中國自助餐出現「市場小競爭大」的狀態。