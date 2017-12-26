學「賴神」的？安倍晉三敦促日本企業至少調薪3％

2017-12-26 20:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕行政院長賴清德呼籲企業加薪，日本首相安倍晉三週二也持續向握有大量現金的企業施壓，敦促企業明年至少調薪3%，將他們從「安倍經濟學」得到的好處分享給日本民眾。

安倍晉三在日本最大企業遊說團體「日本經濟團體聯合會（經團連）」（Keidanren）的一場會議中發表演說指出：「明年我們必須維持和增強正面的經濟週期，以達到我們擊退通縮的長期目標。因此，我想請求企業在明年春天至少調薪3%。」

根據日本政府的數據，從2014年度以來，日本大企業平均每年至少調薪逾2%，明年若調薪3%以上，將有助於達到日本銀行設定的2%通膨目標。

日本銀行總裁黑田東彥在同場會議上也說，日本企業仍不願調薪，因為在過去15年的通縮期間，他們已習慣把穩定就業的順位放在調薪之上。

黑田東彥說：「由於消費者仍不願接受物價上漲，很多企業擔心一旦漲價，就會失去客戶。很多企業很難踏出漲價的第一步，他們寧願等著看其他企業怎麼做。」

「日本經濟團體聯合會」會長榊原定征（Sadayuki Sakakibara）在演說中並未提及調薪問題，反而聚焦於日本政府須先維持財政紀律。他說：「我們強烈呼籲政府恢復財政紀律，日本社福制度無法可長可久，恐導致消費者不願消費。」