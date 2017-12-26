改護衛艦為航母掀爭議 日防衛大臣：沒研究、但有必要

2017-12-26 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府近日傳出，防衛省有考慮引進能垂直起降的「F-35B」艦載戰鬥機，並將「出雲號」改造為可供戰機起降的航空母艦，引來中國的不滿。中國軍事專家稱此舉為「暗渡陳倉」，目的在針對中國；中國官方也呼籲，希望日方在軍事安全領域「慎重行事」。對此，日本防衛大臣小野寺五典今（26）日表示，目前沒有具體的研究，但從各種角度來研究防衛能力整備為應有的狀態，確實有其必要。

綜合外媒報導，中共官媒環球時報總編輯胡錫進25日表示，「出雲號」其實根本就是一艘輕型航母，只是日本人「很賊」，故意把它稱為護衛艦。胡錫進呼籲中國官方，應盡快加強自身海軍建設，盡快實現擁有4、5艘航母的格局。

中國官方今日也公開回應，外交部發言人華春瑩表示，由於歷史原因，日本在軍事安全領域的動向，一向受到鄰國以及國際高度的關注。華春瑩呼籲，中方敦促日本堅持「專守防衛」，並在軍事安全領域甚重行事，做更多有利地區國家互信和地區和平穩定的事，而不是與其相反。

對此，日本防衛大臣小野寺五典今天表示，政府現在並沒有研究將護衛艦改造成航母，但基於安全保障環境，從各種角度來研究防衛能力整備為應有的狀態，確實有其必要。

媒體問到自衛隊是否能夠擁有航母時，小野寺回應，判斷對應的標準為，不該擁有在性能上，專門用來造成對手國土毀滅性破壞，也就是所謂的「攻擊性武器」；政府目前不會改變「專守防衛」的政策。

但小野寺仍留下伏筆，他說：「在評估各種威脅的同時，未來要如何整備防衛能力，經常地重新評估是很重要的事。」