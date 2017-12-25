魔鬼女大兵！近身擊殺3名IS聖戰士 英特種部隊超神

2017-12-25 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國特種偵察團（Special Reconnaissance Regiment，SRR）一名女中士，在敘利亞與伊拉克邊境與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的混戰中，至少擊殺了3名聖戰士，成為英國首位在軍事行動中狙殺恐怖分子的女兵，更被外媒稱為英國版《魔鬼女大兵》主角。

綜合外媒報導，今年9月，這名不願暴露身分的女中士和其他SRR成員、幾名空中特勤隊（SAS）隊員及一位軍情六處官員，於一接近敘利亞與伊拉克邊境的小鎮，和一位在IS內的女線民見面；女線民稱自己被迫嫁給IS某官階不小的指揮官，她承諾將提供線報，希望能換取英軍協助，讓她和孩子平安逃出IS魔掌。

會面結束後，英軍一行人撤退至某地正在等待空援，沒想到這時卻遇到幾名IS聖戰士伏擊；他們試著衝向英軍所在的車子，這時該女中士挺身而出，用HK MP5衝鋒鎗以近身戰的形式，一個人就至少擊斃了3名聖戰士。女中士同事指出：「她邊戰鬥還邊跟我們實況報導，讓車上的人能知道周圍究竟發生了什麼事。」

安全回到基地後，女中士的同事與她擊掌、並尊稱她為「英國版《魔鬼女大兵》」，但女中士本人只想低調處理，僅輕描淡寫自己只是做好份內工作；SSR是目前全英國唯一一支允許女性加入的特種部隊，目前多在阿富汗、伊拉克及北愛爾蘭等地執行任務。